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حماس: شعبنا سيتوحد رفضا لصفقة القرن.

منذ 6 دقيقة
عدد القراءات: 54
حماس: شعبنا سيتوحد رفضا لصفقة القرن.

اكد حازم قاسم الناطق باسم حركة المقاومة الاسلامية حماس اليوم الجمعة 29 يونيو في بيان علي رفض صفقةالقرن واستمرار مسيرات العودة وكسر الحصار السلمية حتي تم رفع الحصار عن غزة.                                                                                                           

ويستعد الفلسطنيون اليوم للمشاركة في الجمعة ال14 لمسيرة العودة التي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار والمقاومة في5 مخيمات بطول السياج شرق قطاع غزة الشعب الفلسطيني من كافة البقاع بغزة والضفة والقدس والتي ستبدا بعد قليل عقب صلاة العصر مباشرة تحت شعار من غزة الي الضفة وحدة دم ومصير مشترك.                                                                           

واوضح القاسم ان مسيرات العودة وكسر الحصار والتي  بدات 30 ازغار واستشهد بها حوالي 133 فلسطينيا واصيب ما يزيد عن 14811 فلسطينيا بينهم اطفال ونساء برصاص الاحتلال الغاشم ستبقي مستمرة وصامدة ضد اعمال العنف الصهيوني معبرا عن رفضة الشديد لما يسمي لما يسمي بصفقة القرن التي تهدف الي قوقعة الشعب الفلسطيني صاح الحق وتضيق الحصار عليه لطرده من وطنه.

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