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غرق ثلاثة مواطنين بينهم طالبين بالبحيرة في ظروف غامضة

منذ 2 يوم
عدد القراءات: 309
غرق ثلاثة مواطنين بينهم طالبين بالبحيرة في ظروف غامضة


لقى ثلاثة مواطنين بينهم  طالبين مصرعهم غرقًا في نهر النيل وترعة الحاجر ومصيف رشيد  بنطاق بمركز الرحمانية وحوش عيسى ورشيد بمحافظة البحيرة، وتم انتشال الجثث بمعرفة رجال الإنقاذ النهري.

تلقت مديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة حوش عيسى بغرق أحد الأشخاص بمياه ترعة الحاجر أمام قرية المشارقه بدائرة المركز،  وتم انتشال جثة أحمد.ع.ر 15 سنة طالب ومقيم بذات الناحية، وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى حوش عيسى العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة أفاد بتقريره بعدم وجود إصابات ظاهرية وسبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية.

كما تلقت المديرية إخطارا  آخر من مركز شرطة الرحمانية بوجود غريق بنهر النيل أمام قرية جزيرة الرحمانية دائرة المركز، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري وتم انتشال جثة المدعو أحمد.م.ع. 42 سنة عامل ومقيم شارع التحرير بقسم دمنهور، وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الرحمانية، وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهرية وسبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية.
بسؤال شقيقه وليد 35 سنة عاطل ومقيم بذات العنوان قرر بخروج شقيقه من المنزل منذ يومين وعدم عودته، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.

كما تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا من ضباط مركز شرطة رشيد بغرق أحد الأشخاص بشاطئ مصيف رشيد بمنطقة البرج بدائرة المركز، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري وبالفحص تبين أنه أثناء قيام جمال.ر.ا. 17 سنة طالب ومقيم قرية أبومندوره التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، بالاستحمام بمياه الشاطئ المشار إليها جرفه التيار وغرق. 

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