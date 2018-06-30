اصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق بمحافظة الخليل



أصيب عشرات الفلسطنيين بالاختناق اليوم السبت 30يونيو، اثر اندلاع مواجهات مع قوات الاحتال وسط بلدة بيت أمر بمحافظة الخليل.

واكد محمد عوض الناشط الاعلامي" أن قوات الاحتلال الصهيوني اطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع نحو الشبان الذين واجهوهم اثناء اقتحامهم لمحلات الفلسطنيين والقبض عليهم قرب المسجد الكبير ومثلثي الطربيقة والعين ، مما أدي لإصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق".

واضاف الناشط أن قوات الإحتلال الصهيوني اشعلت النار في حقل لاحد المواطنين واتلفته عن طريق اطلاقها القنابل فيه، واستولت علي سيارتين من بيت أمر،كما طاردت شابا وتسببت في كسر يده