Responsive image

25º

30
يونيو

السبت

26º

30
يونيو

السبت

 خبر عاجل
  • الجيش التركي يعلن تحييد 4 إرهابيين في غارة جوية على مواقع منظمة "بي كا كا" شمالي العراق.
     منذ حوالى ساعة
  • اصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق بمحافظة الخليل
     منذ حوالى ساعة
  • مد أجل النطق بالحكم في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية" لجلسة 28 يوليو
     منذ 3 ساعة
  • نقل جثمان الشهيد الطفل ياسر أبو النجا استعداداً لتشييعه في خانيونس جنوب قطاع غزة
     منذ 4 ساعة
  • البنك المركزي: تراجع الاستثمار الأجنبي بمقدار 500 مليون دولار
     منذ 4 ساعة
  • إصابة فلسطينين إثر هجوم مستوطنين متطرفين على منازلهم بالضفة الغربية
     منذ 4 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:10 صباحاً


الشروق

4:51 صباحاً


الظهر

11:58 صباحاً


العصر

3:34 مساءاً


المغرب

7:05 مساءاً


العشاء

8:35 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

اصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق بمحافظة الخليل

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 69
اصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق بمحافظة الخليل


أصيب عشرات الفلسطنيين بالاختناق اليوم السبت 30يونيو، اثر اندلاع مواجهات مع قوات الاحتال وسط بلدة بيت أمر بمحافظة الخليل. 

واكد محمد عوض الناشط الاعلامي" أن قوات الاحتلال الصهيوني اطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع نحو الشبان الذين واجهوهم اثناء اقتحامهم لمحلات الفلسطنيين والقبض عليهم قرب المسجد الكبير ومثلثي الطربيقة والعين ، مما أدي لإصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق". 

واضاف الناشط أن قوات الإحتلال الصهيوني اشعلت النار في حقل لاحد المواطنين واتلفته عن طريق اطلاقها القنابل فيه، واستولت علي سيارتين من بيت أمر،كما طاردت شابا وتسببت في كسر يده

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers