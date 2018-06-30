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تشيع جثمان شهيدين قتل بنيران الاحتلال في مسيرة العودة

منذ 44 دقيقة
عدد القراءات: 78
تشيع جثمان شهيدين قتل بنيران الاحتلال في مسيرة العودة

 

انطلق موكب من آلاف الفلسطينيين، مساء اليوم السبت، 30 يونيو، في مدينتي خان يونس ورفح جنوبي قطاع غرة، يشيعون جثمان شهيدين أحدهما طفل، قتلا بنيران الجيش الاحتلال الصهيوني أمس الجمعة، خلال مشاركتهما في مسيرات العودة قرب السياج الأمني، الطفل يدعى ياسر أبو النجا 12 من المستشفى الأوروبي في خان يونس، تجاه منزل الشهيد في منطقة معن شرقي المدينة، ومن ثم إلى مسجد الإسلام لصلاة الظهر والجنازة عليه.
وقال القيادي البارز في حركة حماس خليل الحية، خلال موكب التشييع الذي شارك فيه قادة الحركة، وبينهم رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية: "الشهيد ياسر قُتل بدم بارد بقرار رسمي من الحكومة الصهيونية التي تشرع في قتل أبناء الشعب الفلسطيني، الذي يمثل أيقونة لشعبنا، فدمه أعاد توحيد شعبنا في مواجهة الاحتلال، وشعبنا يقف صفا واحدا في محاولات تصفية القضية الفلسطينية، ودم ياسر يعطينا رافعة جديدة في ملاحقة الاحتلال، وقوة إبداع وثبات وصمود على مواصلة الطريق.

وفي مدينة رفح، شيع مئات الفلسطينيين جثمان الشهيد محمد الحمايدة (24عاما) من مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار تجاه منزله، ومن ثم إلى مسجد بدر، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة المدينة، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس، استشهاد الفلسطينيين أبو النجا والحمايدة، وإصابة 415 آخرين برصاص الجيش الصهيوني، خلال مشاركتهم في مسيرات "العودة" على الحدود الشرقية لقطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء الذين قضوا منذ نهاية مارس الماضي إلى 135.
 

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