مصرع شخصيين واصابة آخرين في حادث انقلاب بطريق زعفرانة



تلقت اسعاف المنيا، مساء اليوم السبت، 30 يونيو، مساء اليوم السبت، 30 يونيو، إخطارًا بانقلاب أتوبيس رحلات المنيا يحمل أرقام 150 976 بطريق الزعفرانة الجديد فتم التنسيق مع مرفق الإسعاف وتم إرسال 3 سيارات إسعاف من نقاط التمركز الثابتة بطريق السخنة الزعفرانة.

ولقى شخصين مصرعهما وأصيب 11 آخرين فى حادث انقلاب أتوبيس بطريق الزعفرانة الجديد الذى يربط القاهرة وبالسويس والبحر الحمر تم نقل المتوفين للمشرحة والمصابين لأقرب مستشفى باتجاه غارب، وتبين من أخطار شرطة تامين الطرق أن الحادث أسفر عن وفاة عصام نادى مخيمر 26 سنة من المنيا ملاوى وحسن مصطفى محمد 30 سنة من طوخ بمحافظة المنيا.