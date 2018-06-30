ضبط 60 ألف أمبول بلاستيك في مصنع بدون ترخيص في الشرقية



تمكنت محافظ الشرقية، مساء اليوم السبت، 30 يونيو، عن ضبط 60 ألف أمبول بلاستيك داخل مصنع بلاستيك يعمل بدون ترخيص، بمركز ومدينة ديرب نجم بمعرفة إدارة تموين ديرب نجم، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة ومصادرتها، وتحرير محضر مخالفة لأصحابها تمهيداً لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

أسفرت عن ضبط صاحب مصنع يقوم بتصنيع الأمبولات الخاصة بتصنيع الزجاجات البلاستيك واستخدامه مواد فى تصنيع الزجاجات من كسر البلاستيك المرتجع مما يُعد غشا وتدليسا للمواطنين ويؤثر بالسلب على صحة وسلامة المواطنين، وتم التحفظ على عدد 500 كيلو مخلوط من كسرالبلاستيك و60 ألف أمبول مصنعة من كسر البلاستيك المرتجع.