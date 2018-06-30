Responsive image

32º

2
يوليو

الإثنين

26º

2
يوليو

الإثنين

 خبر عاجل
  • وفاة أحد المحتجزين داخل قسم شرطة الزهور بمحافظة بورسعيد
     منذ 4 ساعة
  • مراسل الشهاب: المقاومة تطلق النار على جنود الاحتلال بالتزامن مع اختطافهم الشبان المصابين شرق رفح جنوب قطاع غزة
     منذ 4 ساعة
  • تعيين اللواء محسن عبدالنبي مديراً لمكتب "السيسي" قائد النظام العسكري
     منذ 7 ساعة
  • انتحار فتاة عشرينية تحت عجلات مترو محطة ماري جرجس
     منذ 7 ساعة
  • اليوم.."المركزي" يقترض 3 مليار جنيه عبر طرح أذون خزانة
     منذ 9 ساعة
  • إضراب سائقي خط "المنصورة - طناح" بسبب التعريفة
     منذ 9 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:11 صباحاً


الشروق

5:52 صباحاً


الظهر

12:58 مساءاً


العصر

4:34 مساءاً


المغرب

8:05 مساءاً


العشاء

9:35 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

ضبط 60 ألف أمبول بلاستيك في مصنع بدون ترخيص في الشرقية

منذ 2 يوم
عدد القراءات: 317
ضبط 60 ألف أمبول بلاستيك في مصنع بدون ترخيص في الشرقية


تمكنت محافظ الشرقية، مساء اليوم السبت، 30 يونيو، عن ضبط 60 ألف أمبول بلاستيك داخل مصنع بلاستيك يعمل بدون ترخيص، بمركز ومدينة ديرب نجم  بمعرفة إدارة تموين ديرب نجم،  وتم التحفظ على الكمية المضبوطة ومصادرتها، وتحرير محضر مخالفة لأصحابها تمهيداً لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.  
أسفرت عن ضبط صاحب مصنع يقوم بتصنيع الأمبولات الخاصة بتصنيع الزجاجات البلاستيك  واستخدامه مواد فى تصنيع الزجاجات  من كسر البلاستيك المرتجع مما يُعد غشا وتدليسا للمواطنين ويؤثر بالسلب على صحة وسلامة المواطنين، وتم التحفظ على عدد 500 كيلو مخلوط من كسرالبلاستيك و60 ألف أمبول مصنعة من كسر البلاستيك المرتجع. 

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers