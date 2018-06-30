حماس تدرس إنهاء كامل ونهائي للحصار المفروض على غزة



قال قيادي في حركة حماس أحمد يوسف، مساء اليوم السبت، 30 يونيو، إن "الأمور باتت قريبة من انفراجة" بشأن غزة وقد تؤدي لقبول الحركة بإحدى المبادرات، والحركة تدرس مبادرات ومشاريع ترمي إلى إنهاء كامل ونهائي للحصار المفروض على القطاع.

وأوضح أحمد يوسف أنه جرى عرض صفقات ومبادرات من الأمم المتحدة ومصر وقطر على حماس، بهدف منع أي مواجهة محتملة مع الكيان الصهيوني ووقف "مسيرات العودة" على الحدود، ونفى يوسف قرب إنجاز صفقة تبادل للأسرى بين الحركة والكيان الصهيوني، قائلا: "إن كل ما يطرح على الحركة في سياقات عامة ولاتوجد صفقة حقيقية ولا إجراءات جدية في هذا الملف."

ويذكر أن الرئاسة الفلسطينية قد أعلنت في وقت سابق إن خطة التسوية الأمريكية المنتظرة للقضية الفلسطينية المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن" تحولت إلى "صفقة غزة" لضرب المشروع الوطني الفلسطيني.