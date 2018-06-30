مصرع 7 أشخاص واصابة 34 آخرون في حادث انقلاب





مصرع 7 أشخاص، اصابة 34 آخرون، مساء اليوم السبت، 30 يونيو، في حادث انقلاب حافلة رحلات بمحافظة البحر الأحمر، وأن 4 مواطنين لقوا مصرعهم في تصادم ثان بين حافلة نقل ركاب وسيارة خاصة بمحافظة سوهاج، فيما أصيب 11 آخرون.

وفور وقوع الحادثين تم الدفع بسيارات إسعاف مجهزة، نقلت المصابين والضحايا إلى مستشفيات قريبة منهما، وأن الاصابات في الحادثين، تراوحت ما بين كدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، واشتباه كسور بالساق والفخذ، واشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه نزيف داخلي بالبطن.

ووفق تقرير منظمة الصحة العالمية في 2015 الخاص بالسلامة على الطرق، جاءت مصر في المرتبة الـ16 عربيا، و109 عالميا من إجمالي 180 دولة، من حيث معدلات وفيات حوادث السير البالغة 12.8 متوفى/100 ألف نسمة.