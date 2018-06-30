50 مليون ريال منحة من قطر لمساندة طلاب جامعات غزة

قدمت لجنة إغاثة دولة قطر اليوم السبت 30يونيو ،خلال حفل أقامته بجامعة الأقصي منحة ب 50 مليون ريال قطري كرسوم لطلبة الجامعات في قطاع غزة. وأوضح محمد العمادي السفير القطري" أن نصيب جامعة الأقصي 540 ألف دولار، ستوزع علي 6500 طالب وطالبة،من المليونين ونصف دولار

لمساعدة طلبة جامعات غزة، بعد أن قدم، الشكر للشعب الفلسطيني الذي أوصاه به تميم حمد أمير قطر. مشيرا إلي دور بلاده لدعم غزة ومحاولة تقديم مشروعات تحد من البطالة وتساعد أهالي القطاع.

ومنح كمال الشراف رئيس جامعة الأقصي الدكتوراه الفخرية لأمير قطر دعما لجهوده لاستقرار غزة وشعبها،ومساندته لشعب فلسطين في أزمته.