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العثور على 11 جثة لعائلة هندية بالعاصمة نيودلهي

منذ يوم
عدد القراءات: 211
العثور على 11 جثة لعائلة هندية بالعاصمة نيودلهي

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الأحد، عثورها على 11 جثة، لضحايا من عائلة واحدة قتلوا في ظروف غامضة، داخل منزل في إحدى القرى بالعاصمة نيودلهي..
ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن الشرطة المحلية أن 10 من القتلى عثر عليهم معصوبي العيون، ومعلقين في السقف، وجثة لامرأة تبلغ من العمر 70 عامًا على أرض المنزل..
وقال فينيت كومار، المسؤول في الشرطة إن جميع الضحايا (3 نساء و4 فتيات و4 رجال) ينتمون لنفس العائلة، وكانوا يعيشون في منزل واحد، بقرية براري، شمالي العاصمة..

وأضاف مسؤول بالشرطة أنه يتم التحقيق فيما إذا لقيت الضحايا حتفها انتحارًا أم قتلًا جماعياً.
وأوضحت الشرطة أنه لا توجد علامات أعيرة نارية على أجساد القتلى، أو ما يشير إلى أنه إدخالهم عنوة إلى المنزل.

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