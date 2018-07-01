Responsive image

32º

2
يوليو

الإثنين

26º

2
يوليو

الإثنين

 خبر عاجل
  • وفاة أحد المحتجزين داخل قسم شرطة الزهور بمحافظة بورسعيد
     منذ 4 ساعة
  • مراسل الشهاب: المقاومة تطلق النار على جنود الاحتلال بالتزامن مع اختطافهم الشبان المصابين شرق رفح جنوب قطاع غزة
     منذ 4 ساعة
  • تعيين اللواء محسن عبدالنبي مديراً لمكتب "السيسي" قائد النظام العسكري
     منذ 7 ساعة
  • انتحار فتاة عشرينية تحت عجلات مترو محطة ماري جرجس
     منذ 7 ساعة
  • اليوم.."المركزي" يقترض 3 مليار جنيه عبر طرح أذون خزانة
     منذ 9 ساعة
  • إضراب سائقي خط "المنصورة - طناح" بسبب التعريفة
     منذ 9 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:11 صباحاً


الشروق

5:52 صباحاً


الظهر

12:58 مساءاً


العصر

4:34 مساءاً


المغرب

8:05 مساءاً


العشاء

9:35 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

ضبط 15 حالة غش بامتحانات الثانوية في الاستاتيكا والجيولوجيا والفلسفة

منذ يوم
عدد القراءات: 202
ضبط 15 حالة غش بامتحانات الثانوية في الاستاتيكا والجيولوجيا والفلسفة

 


قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مساء اليوم الأحد، 1 يوليو، أنه تم ضبط قرابة 15 حالة غش اليوم خلال أداء طلاب الثانوية العامة امتحانات مواد الاستاتيكا والجيولوجيا والفلسفة والمنطق، موضحة أن أكثر حالات الغش فى الفلسفة والمنطق، يذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الماضي وتنتهى اليوم الأحد 1 يوليو الجارى، ويؤدى قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية. 
ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264 ألفا و697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.
 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers