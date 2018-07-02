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فيديو صادم...انتحار فتاة عشرينية تحت عجلات مترو محطة ماري جرجس

منذ 8 ساعة
عدد القراءات: 488
فيديو صادم...انتحار فتاة عشرينية تحت عجلات مترو محطة ماري جرجس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و "تويتر" ، اليوم الإثنين 2 يوليو ، مقطع فيديو صادم ، لإنتحار فتاة في سن العشرين  تحت عجلات مترو أنفاق محطة مارجرجس،  الخط الأول "مرج- حلوان" ، في ظل ارتفاع نسبة الانتحار بين الشباب والمواطنين بسبب الاوضاع الاقتصادية المزرية للبلاد ، وصعوبة المعيشة إثر إقرار حكومة النظام العسكري لقرارات رفع أسعار السلع والخدمات .

ويظهر مقطع الفيديو ، فتاة تقف على رصيف المترو ، الخالي تمامًا من أفراد الأمن ، وعند اقتراب  القطار رقم  124  من محطة ماري جرجس ، تقفز السيدة أمام القطار ، لتلقى مصرعها فورًا .

​وقالت شركة المترو وفق بيان صحفى، إنه تم اخطار ناظر المحطة والشرطة وغرفة التحكم المركزى، وتم استخراج الجثة وعودة حركة القطارات لطبيعتها بتأخير 5 دقائق.

 

 

 

 

 

 

 

 

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