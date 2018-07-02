Responsive image

32º

2
يوليو

الإثنين

26º

2
يوليو

الإثنين

 خبر عاجل
  • وفاة أحد المحتجزين داخل قسم شرطة الزهور بمحافظة بورسعيد
     منذ 4 ساعة
  • مراسل الشهاب: المقاومة تطلق النار على جنود الاحتلال بالتزامن مع اختطافهم الشبان المصابين شرق رفح جنوب قطاع غزة
     منذ 4 ساعة
  • تعيين اللواء محسن عبدالنبي مديراً لمكتب "السيسي" قائد النظام العسكري
     منذ 7 ساعة
  • انتحار فتاة عشرينية تحت عجلات مترو محطة ماري جرجس
     منذ 7 ساعة
  • اليوم.."المركزي" يقترض 3 مليار جنيه عبر طرح أذون خزانة
     منذ 9 ساعة
  • إضراب سائقي خط "المنصورة - طناح" بسبب التعريفة
     منذ 9 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:11 صباحاً


الشروق

5:52 صباحاً


الظهر

12:58 مساءاً


العصر

4:34 مساءاً


المغرب

8:05 مساءاً


العشاء

9:35 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

بالصور..وفاة محتجز داخل قسم شرطة الزهور ببورسعيد..ووجود أثار للتعذيب

منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 210
بالصور..وفاة محتجز داخل قسم شرطة الزهور ببورسعيد..ووجود أثار للتعذيب

أفاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و " تويتر" ، اليوم الإثنين 2 يوليو ، بوفاة محتجز  داخل  قسم شرطه الزهور بمحافظة بورسعيد في ظروف غامضه 

وتداول النشطاء ، صورًا لجثمان المحتجز المتوفي ، ويظهر عليها أثار كدمات زرقاء حول العنق .

ولم يصدر عن وزارة الداخلية ، حتى كتابة هذا التقرير ، أي بيان إعلامي عن الواقعة .

ويُذكر إن أحد المحتجزين قد لقى مصرعه يوم 22 يونيو الماضي ، داخل حجز قسم حدائق القبة  أثناء حجزه على ذمة القضية ، وتم توجيه اتهامات بتعذيبه لأفراد القسم ,يتم التحقيق معهم في الواقعة .

وأفادت وسائل إعلام محلية ، إن الشاب المتوفي ،كان قد إلقي القبض عليه منذ 72 ساعة ، للإشتباه في تورطه بعملية سرقة . 

Image may contain: one or more people
 

Image may contain: one or more people

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers