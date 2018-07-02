بالصور..وفاة محتجز داخل قسم شرطة الزهور ببورسعيد..ووجود أثار للتعذيب

أفاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و " تويتر" ، اليوم الإثنين 2 يوليو ، بوفاة محتجز داخل قسم شرطه الزهور بمحافظة بورسعيد في ظروف غامضه

وتداول النشطاء ، صورًا لجثمان المحتجز المتوفي ، ويظهر عليها أثار كدمات زرقاء حول العنق .

ولم يصدر عن وزارة الداخلية ، حتى كتابة هذا التقرير ، أي بيان إعلامي عن الواقعة .

ويُذكر إن أحد المحتجزين قد لقى مصرعه يوم 22 يونيو الماضي ، داخل حجز قسم حدائق القبة أثناء حجزه على ذمة القضية ، وتم توجيه اتهامات بتعذيبه لأفراد القسم ,يتم التحقيق معهم في الواقعة .

وأفادت وسائل إعلام محلية ، إن الشاب المتوفي ،كان قد إلقي القبض عليه منذ 72 ساعة ، للإشتباه في تورطه بعملية سرقة .



