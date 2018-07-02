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9 يوليو الحكم في استئناف المتهمين بقتل "ضحية اولكس"

منذ 4 ساعة
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9 يوليو الحكم في استئناف المتهمين بقتل "ضحية اولكس"

حجزت محكمة استئناف المنعقدة بالعباسية، اليوم الاثنين، استئناف المتهمين بقتل طالب الهندسة على حكم حبسهما 15 سنة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ضحية أولكس"، لـ 9 يوليو المقبل لنطق بالحكم.

كانت محكمة جنايات الأحداث بالأميرية، قد قضت بسجن المتهمين  15 سنة، و6 أشهر، لاتهامهما بقتل "محمد عبدالعزيز"، طالب بكلية الهندسة بعد استدراجه بإعلان لاب توب على موقع اولكس لبيع وشراء المستعمل.
كان النائب العام "نبيل أحمد صادق"، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات الأحداث بالقاهرة، لاتهامهما بقتل طالب جامعي بكلية الهندسة جامعة بنها، بمنطقة النزهة.

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