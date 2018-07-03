63 حالة إزالة تعدي على الأراضي الزراعية في الشرقية



شنت محافظة الشرقية، مساء اليوم الثلاثاء، 3 يوليو، أنه تمت إزالة 63 حالة تعدى على أراضى زراعية و أملاك دولة، من تنفيذ إزالة عدد 3 حالات تعدي على أرض زراعية تابعه للوحدة المحلية الزنكلون عبارة عن إزالة أسوار من الدبش الأبيض والطوب الأحمر وفك سدة خشبية وإزاله قواعد خرسانية ومنيا القمح أزالت التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، تمكنت من إزالة حالتين تعدى بالبناء المخالف على أراضى أملاك الدولة بقري بندف وشلشلمون التابعتين للوحدة المحلية على مساحة 160 م2 ، وحاله تعدى على الأراضى الزراعية بقريه الربعماية على مساحة 150 م 2 وتم إزاله مبانى وأسوار بالطوب الأحمر وسملات وردم، كماقامت ههيا بحملة لإزالة 33 حالة تعدى بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية بمساحة 2.458 م2 بقرى الزرزمون.

أسفرت عن إزالة حاله تعدى بالبناء المخالف على أراضى تابعه لأملاك الدولة بمساحة 184م2 تابعه للوحدة المحلية كفر ايوب، كما تم إزاله حالة تعدى على أراضى زراعية عبارة عن سور بطول 120 م2 بكفر أيوب ، كما تم إزالة 8 حالات تعدى على الأراضى الزراعية على مساحه 830 م2 تابعه لكفر ابراهيم ، وتم إزاله عدد 9 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بناحية الزوامل على مساحة 1000 م2 ، كما تم إزاله حالة تعدى أخرى ببندر بلبيس بمساحة 250 م2 ، وتم تنفيذ إزاله لعدد 6 حالات تعدى بناحية أنشاص الرمل بمساحة 640 م2 وتم إزاله جميع المخالفات حتى منسوب سطح الارض.

