اصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق العاشر



تلقى أمن الشرقية، مساء اليوم الثلاثاء، 3 يوليو، إخطارا يفيد بانقلاب ميكروباص بطريق بلبيس - العاشر من رمضان أمام محطة المياه، أدى إلى أصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق بلبيس - العاشر من رمضان، بكدمات وجروح وسحجات.

