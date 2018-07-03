اصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق العاشر

تلقى أمن الشرقية، مساء اليوم الثلاثاء، 3 يوليو، إخطارا يفيد بانقلاب ميكروباص بطريق بلبيس - العاشر من رمضان أمام محطة المياه، أدى إلى أصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق بلبيس - العاشر من رمضان، بكدمات وجروح وسحجات.
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