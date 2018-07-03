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اصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق العاشر

منذ 7 ساعة
عدد القراءات: 226
اصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق العاشر


تلقى أمن الشرقية، مساء اليوم الثلاثاء، 3 يوليو، إخطارا يفيد بانقلاب ميكروباص بطريق بلبيس - العاشر من رمضان أمام محطة المياه، أدى إلى أصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق بلبيس - العاشر من رمضان، بكدمات وجروح وسحجات.
 

 

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