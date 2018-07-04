Responsive image

32º

4
يوليو

الأربعاء

26º

4
يوليو

الأربعاء

 خبر عاجل
  • انفجارات ضخمه بمخازن سلاح الجيش السوري بدرعا وأنباء عن قصف صهيوني
     منذ يوم
  • اعتقال رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق
     منذ يوم
  • الاحتلال الصهيوني يعتقل 11 فلسطينيًا من الضفة الغربية المحتلة
     منذ يوم
  • مقتل وإصابة 8 جنود باكستانيين إثر هجوم صاروخي شمال غرب البلاد
     منذ يوم
  • مقتل شرطي وإصابة مدنيين في هجوم لداعش شمال بغداد
     منذ يوم
  • 116 مستوطناً يهودياً اقتحموا المسجد الأقصى خلال الجولة الصباحية
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:12 صباحاً


الشروق

5:53 صباحاً


الظهر

12:59 مساءاً


العصر

4:34 مساءاً


المغرب

8:05 مساءاً


العشاء

9:35 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

ضبط 18 مخالفة تموينية و 2692 عبوة منتهية الصلاحية في مطروح

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 91
ضبط 18 مخالفة تموينية و 2692 عبوة منتهية الصلاحية في مطروح


تمكن تموين مطروح، مساء اليوم الإربعاء، 4 يوليو، من ضبط 18 مخالفة تموينية، و2692 عبوة مختلفة الحجم والشكل من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، وذلك خلال مرورهم على عدد من المستودعات ومحطات الوقود والمخابز والمحال التجارية، وتضمنت ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وحالات بيع بأزيد من السعر لأسطوانات البوتاجاز، وتم ضبط 2692 عبوة مختلفة الحجم والشكل من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، عبارة عن عبوات من البسكويت وفيجيتار وكيك وحلاوة طحينية وجبن مثلثات وجبن فيتا وخلطات السمك والحلوى وخميرة الخبيز.
 وتم ضبط عدد حالات بيع بأزيد عن السعر المقرر لأسطوانات البوتاجاز وكروت الشحن، ومحاضر عدم نظافة أدوات العجن والرغف أو إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ببعض المخابز البلدية وضبط حالات أخرى عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع ببعض المحال التجارية حيث تم التحفظ على المضبوطات من السلع الغذائية المنتهية. 

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers