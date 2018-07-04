ضبط 18 مخالفة تموينية و 2692 عبوة منتهية الصلاحية في مطروح



تمكن تموين مطروح، مساء اليوم الإربعاء، 4 يوليو، من ضبط 18 مخالفة تموينية، و2692 عبوة مختلفة الحجم والشكل من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، وذلك خلال مرورهم على عدد من المستودعات ومحطات الوقود والمخابز والمحال التجارية، وتضمنت ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وحالات بيع بأزيد من السعر لأسطوانات البوتاجاز، وتم ضبط 2692 عبوة مختلفة الحجم والشكل من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، عبارة عن عبوات من البسكويت وفيجيتار وكيك وحلاوة طحينية وجبن مثلثات وجبن فيتا وخلطات السمك والحلوى وخميرة الخبيز.

وتم ضبط عدد حالات بيع بأزيد عن السعر المقرر لأسطوانات البوتاجاز وكروت الشحن، ومحاضر عدم نظافة أدوات العجن والرغف أو إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ببعض المخابز البلدية وضبط حالات أخرى عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع ببعض المحال التجارية حيث تم التحفظ على المضبوطات من السلع الغذائية المنتهية.