ضبط 5 براميل لبن غير صالح للاستهلاك الآدمي في بني سويف

تمكن صحة ببني سويف، مساء اليوم الإربعاء، 4 يوليو، خلال حملة على الأسواق للتأكد من سلامة الأغذية المقدمه للمواطنين، من ضبط توك توك، محمل بعدد 5 براميل بداخلها لبن فرز تزن طن ألبان، وبفحص اللبن المضبوط تبين انه غير صالح للاستهلاك الآدمي وغير نظيف وبة شوائب وذباب وناموس وغير مسموح بتداولة مخالفا القانون ١٣٢ لسنة ١٩٥٠ والقانون ١٠ لسنة ١٩٦٦.

وتم التحفظ على التروسيكل والمضبوطات وقائد التروسيكل ويدعي وليد. ن مقيم بمركز العدوة بمحافظة المنيا، وتحرر محضر بالواقعه وتم اصطحابه إلى مركز شرطة الفشن لحين صدور قرار من النيابة العامة، وتحرر المحضر رقم ٢٥٦ / 2018 جنح أمن دولة طوارئ.

