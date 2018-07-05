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إصابة 7 مواطنين بجروح خطرة إثر حادث سير بطريق "السادات-شبين الكوم"

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 77
إصابة 7 مواطنين بجروح خطرة إثر حادث سير بطريق "السادات-شبين الكوم"

أصيب 7 مواطنين بجروح خطيرة ، صباح اليوم الخميس 5 يوليو ، إثر  إثر انقلاب سيارة على طريق السادات - شبين الكوم، نتيجة انفجار الإطار الخلفى .
 
تلقت مديرية أمن المنوفية إخطار من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة ومصابين بالطريق الإقليمى السادات - شبين الكوم دائرة مركز السادات ، وبالانتقال والفحص، تبين إنقلاب سيارة ميكروباص قيادة "م.ى" 57 عاما، سائق ومقيم دائرة المركز، وقع الحادث نتيجة انفجار الإطار الخلفى الأيسر للسيارة، نجم عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة، و6 من مرافقيه، وجميعهم مصابين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى السادات العام، وتم التحفظ على السيارة.
 

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