إيقاف أعمال بناء 5 أبراج مخالفة في المنيا



أوقفت الوحدة المحلية لمركز المنيا، مساء اليوم الخميس، 5 يوليو، أعمال بناء 5 أبراج مخالفة لقانون 119 لسنة 2008 بقرية نزلة حسين، خلال حملة مكبرة نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف التصدى لكل من يخالف القوانين الصادرة، وتم التحفظ على كافة معدات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدًا أن المجلس لا يألوا جهدًا في التصدى لحالات البناء المخالفة سواء على الأرض الزراعية أو أملاك الدولة.

وتواصل الوحدة المحلية بقرية بني محمد سلطان جهودها في طرح لحوم بلدية من خلال منافذ الوحدة المحلية بسعر 100 جنيه للكيلو من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين والحد من ارتفاع الأسعار وجشع التجار.

