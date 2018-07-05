ضبط سكر وزيت ودقيق مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء في الغربية



تلقى أمن الغربية، مساء اليوم الخميس، 5 يوليو، إخطارا من مباحث التموين، أسفرت عن ضبط مواد تموينية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء، حيث تم ضبط "محمد س ع ن" 43 سنة صاحب محل مقررات تموينية ببندر كفر الزيات، وبحوزته 260 كجم سكر، و69 كجم زيت طعام و80 كجم دقيق و125 كجم شاى و42 كجم جبن و40 كجم سمن بقصد إعادة طرحه للبيع بالسوق السوداء فى المحضر رقم 110 أحوال قسم مباحث تموين المحلة.

كما تم ضبط ايمان م ا 38سنة صاحبه محل بقاله ببندر كفر الزيا 600عبوة مواد غذائيه متنوعه غير مدون عليها السعر فى المحضر رقم 84 احوال قسم مباحث تموين كفرالزيات.