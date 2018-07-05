ضبط سولار واسطوانة غاز تجارية قبل بيعها في السوق السوداء بالغربية



تلقى أمن الغربية، مساء اليوم الخميس، 5 يوليو، إخطارا من مباحث التموين، أسفرت عن ضبط مواد تموينية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء، ضبط "عمرو ن ف ب" 35 سنة صاحب مخبز سياحى بشارع أبو الحسايب قسم زفتى مقيم بقرية دمهوج مركز قويسنا المنوفية، وبحوزته 150 لتر سولار مدعم فى المحضر رقم 5805 جنح قسم زفتى.

وضبط فريال ا ا صاحبه مخبز بشارع ابوالهول اول طنطا لقيامها بالتصرف فى 250كجم دقيق بلدى مدعم من حصه المخبز فى المحضر رقم 2 أحوال الاداره، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

وضبط شريف ع م م 49سنة صاحب مستودع غاز بقرية دمرو مركز المحله لقيامه بالتصرف فى 96 اسطوانه غاز تجاريه مدعمه سعه 25 كجم من حصه المستودع .. فى المحضر رقم 39437 جنح مركز المحلة.

