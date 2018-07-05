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ضبط سولار واسطوانة غاز تجارية قبل بيعها في السوق السوداء بالغربية

منذ 2 ساعة
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ضبط سولار واسطوانة غاز تجارية قبل بيعها في السوق السوداء بالغربية


تلقى أمن الغربية، مساء اليوم الخميس، 5 يوليو، إخطارا من مباحث التموين، أسفرت عن ضبط مواد تموينية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء، ضبط "عمرو ن ف ب" 35 سنة صاحب مخبز سياحى بشارع أبو الحسايب قسم زفتى مقيم بقرية دمهوج مركز قويسنا المنوفية، وبحوزته 150 لتر سولار مدعم فى المحضر رقم 5805 جنح قسم زفتى.

وضبط فريال ا ا  صاحبه مخبز بشارع ابوالهول اول طنطا لقيامها بالتصرف  فى 250كجم دقيق بلدى مدعم  من حصه المخبز فى المحضر رقم 2  أحوال الاداره، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

وضبط شريف ع م م  49سنة  صاحب مستودع غاز بقرية دمرو مركز المحله لقيامه بالتصرف فى 96 اسطوانه غاز تجاريه مدعمه سعه 25 كجم  من حصه المستودع .. فى المحضر رقم 39437 جنح مركز المحلة.
 

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