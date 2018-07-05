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ضبط 45 مخالفة تموينية متنوعة في مطروح

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 103
ضبط 45 مخالفة تموينية متنوعة في مطروح

 

تمكن مباحث التموين مطروح، مساء اليوم الخميس، 5 يوليو، من ضبط 45 مخالفة تموينية وإشغال طريق متنوعة، حيث جاء ضبط 10 قضايا تموينية، و35 قضية متنوعة، للباعة الجائلين وإشغال الطريق، و15 حالة مضبوطات بإجمالي 895 حالة سلمت لمجلس مدينة مرسى مطروح. 

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