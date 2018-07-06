وفاة 3 مواطنين وإصابة 20 آخرين في 5 حوادث طرق بالسويس

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توفي 3 مواطنين وأصيب 20 آخرين في 5 حوادث طرق اليوم الجمعة 6 يوليو بمحافظة السويس، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى السويس العام.

كان مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق بتعرض 5 سيارات لحوادث طرق في طريق العين السخنة والقاهرة.

وحوادث الطرق هي، تصادم سيارة بالرصيف الخرساني بطريق العين السخنة، وتوفي شخصان وأصيب 5 آخرين.

كما تعرضت سيارة ملاكي للانقلاب بطريق العين السخنة وأصيب 5 أشخاص، كما تصادمت سيارة ميكروباص مع دراجة نارية بطريق السويس – القاهرة وتوفي طفل وأصيب 4 أشخاص.

وتعرضت سيارة ملاكي للانقلاب بطريق السويس – القاهرة وأصيب 3 أشخاص، كما تصادمت سيارتين بطريق الإسماعيلية وأصيب 3 أشخاص.