Responsive image

29º

6
يوليو

الجمعة

26º

6
يوليو

الجمعة

 خبر عاجل
  • الرئيس اللبناني: الوضع الاقتصادي صعب ولكنه ليس على عتبة الانهيار
     منذ 6 ساعة
  • طالبان تعلن مجددا رفضها إجراء محادثات سلام مع الحكومة في كابول
     منذ 6 ساعة
  • العراق..اعتقال 6 من قيادات تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"
     منذ 6 ساعة
  • يديعوت أحرونوت: 100 بالون حارق تم رصد إطلاقها صباح اليوم من قطاع غزة , 7 منها تسبب باندلاع حرائق حتى الآن.
     منذ 6 ساعة
  • أعلى هيئة دينية للسنة في لبنان تحذر من المساس بصلاحيات رئيس الحكومة
     منذ 23 ساعة
  • "البرلمان العربي" يقرر التحرك للتصدي لقانون بريطاني يهدف إلى استغلال أموال ليبية
     منذ 24 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:13 صباحاً


الشروق

5:54 صباحاً


الظهر

12:59 مساءاً


العصر

4:35 مساءاً


المغرب

8:05 مساءاً


العشاء

9:35 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

وفاة 3 مواطنين وإصابة 20 آخرين في 5 حوادث طرق بالسويس

منذ 37 دقيقة
عدد القراءات: 79
وفاة 3 مواطنين وإصابة 20 آخرين في 5 حوادث طرق بالسويس

توفي 3 مواطنين وأصيب 20 آخرين في 5 حوادث طرق اليوم الجمعة 6 يوليو بمحافظة السويس، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى السويس العام.

كان مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق بتعرض 5 سيارات لحوادث طرق في طريق العين السخنة والقاهرة.

وحوادث الطرق هي، تصادم سيارة بالرصيف الخرساني بطريق العين السخنة، وتوفي شخصان وأصيب 5 آخرين.

كما تعرضت سيارة ملاكي للانقلاب بطريق العين السخنة وأصيب 5 أشخاص، كما تصادمت سيارة ميكروباص مع دراجة نارية بطريق السويس – القاهرة وتوفي طفل وأصيب 4 أشخاص.

وتعرضت سيارة ملاكي للانقلاب بطريق السويس – القاهرة وأصيب 3 أشخاص، كما تصادمت سيارتين بطريق الإسماعيلية وأصيب 3 أشخاص.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers