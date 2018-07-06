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ضبط 6 أطنان حلويات منتهية الصلاحية في الشرقية

منذ حوالى ساعة
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ضبط 6 أطنان حلويات منتهية الصلاحية في الشرقية

 

أسفرت حملة مراقبة الأغذية بالشرقية، مساء اليوم الجمعة، 6 يوليو، عن ضبط 6 أطنان حلويات منتهية الصلاحية بأحد مصانع بلبيس، وإعدام 500 كجم هوالك إنتاج، وتحرير 3 محاضر وسحب عينتين لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والتوصية بغلقه لوجود خطر داهم، وفي أبو حماد تم ضبط 1 طن، 200 كجم أسماك منتهية الصلاحية وإعدام 360 كجم + 20 لتر وتحرير 6 محاضر وسحب 6 عينات لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتم التوصية بغلق المنشأة الغذائية لوجود خطر داهم وعدم الترخيص.
كما تم المرور علي عدد 3 منشآت غذائية بإدارة ديرب نجم وضبط 550 كجم أغذية (مخللات) فاسدة وتم إعدام 150 كجم، وتم تحرير 3 محاضر وسحب 7 عينات لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتم التوصية بغلق الثلاث منشآت لوجود خطر داهم وعدم ترخيص، كما تم ضبط 2 طن، 520 كجم أغذية (لحوم) منتهية الصلاحية، بأحد مصانع العاشر من رمضان، وإعدام 77 كجم، وتحرير 3 محاضر وسحب 3 عينة لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتم التوصية بغلق المصنع.

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