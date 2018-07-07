Responsive image

21º

7
يوليو

السبت

26º

7
يوليو

السبت

 خبر عاجل
  • عاجل: انفجار أمام مبني الشرطة في مقديشيو
     منذ 2 ساعة
  • الرئيس اللبناني: الوضع الاقتصادي صعب ولكنه ليس على عتبة الانهيار
     منذ يوم
  • طالبان تعلن مجددا رفضها إجراء محادثات سلام مع الحكومة في كابول
     منذ يوم
  • العراق..اعتقال 6 من قيادات تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"
     منذ يوم
  • يديعوت أحرونوت: 100 بالون حارق تم رصد إطلاقها صباح اليوم من قطاع غزة , 7 منها تسبب باندلاع حرائق حتى الآن.
     منذ يوم
  • أعلى هيئة دينية للسنة في لبنان تحذر من المساس بصلاحيات رئيس الحكومة
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:14 صباحاً


الشروق

5:54 صباحاً


الظهر

12:59 مساءاً


العصر

4:35 مساءاً


المغرب

8:04 مساءاً


العشاء

9:34 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

العثور على جثة موظف في حالة تعفُن داخل فندق بالأسكندرية

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 143
العثور على جثة موظف في حالة تعفُن داخل فندق بالأسكندرية

عثرت قوات أمن فى الإسكندرية على جثة موظف بالمعاش فى حالة تعفُن داخل غرفة بأحد فنادق منطقة المنشية وسط المدينة.
وتبين من المعاينة وجود جثة المدعو "س.أ.ع"، 61 عاما، موظف على المعاش، مقيم بمنطقة الدقى بالجيزة، نزيل إحدى الغرف بالطابق الثانى بالفندق، ملقى على وجهه بأرضية الغرفة، يرتدى ملابسه الداخلية فى حالة تعفُن ولا يوجد به أي إصابات ظاهرية.
وبسؤال صديقه "ع.أ.ح" 61 عاما، سمسار، أيد ما جاء بالفحص وقرر بعدم مشاهدته للمذكور منذ حوالى يومين، فقرر التوجه للفندق للاطمئنان عليه، وحال دخوله غرفته صحبة "ع.م.ب" 63 عاما، عامل بالفندق، وجداه بالحالة التى عثر عليه بها.
وأضاف صديقه فى التحقيقات أنه كان يعانى من مرض السكر، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فى وفاته، وأيده الأخير فى أقواله.
تم تحرير محضرفي قسم شرطة المنشية، وأمرت النيابة العامة بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف وتكثيف تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء أسرة المتوفى لسؤالهم.

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers