العثور على جثة موظف في حالة تعفُن داخل فندق بالأسكندرية

عثرت قوات أمن فى الإسكندرية على جثة موظف بالمعاش فى حالة تعفُن داخل غرفة بأحد فنادق منطقة المنشية وسط المدينة.

وتبين من المعاينة وجود جثة المدعو "س.أ.ع"، 61 عاما، موظف على المعاش، مقيم بمنطقة الدقى بالجيزة، نزيل إحدى الغرف بالطابق الثانى بالفندق، ملقى على وجهه بأرضية الغرفة، يرتدى ملابسه الداخلية فى حالة تعفُن ولا يوجد به أي إصابات ظاهرية.

وبسؤال صديقه "ع.أ.ح" 61 عاما، سمسار، أيد ما جاء بالفحص وقرر بعدم مشاهدته للمذكور منذ حوالى يومين، فقرر التوجه للفندق للاطمئنان عليه، وحال دخوله غرفته صحبة "ع.م.ب" 63 عاما، عامل بالفندق، وجداه بالحالة التى عثر عليه بها.

وأضاف صديقه فى التحقيقات أنه كان يعانى من مرض السكر، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فى وفاته، وأيده الأخير فى أقواله.

تم تحرير محضرفي قسم شرطة المنشية، وأمرت النيابة العامة بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف وتكثيف تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء أسرة المتوفى لسؤالهم.