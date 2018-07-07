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مصرع عامل سقطت إصر سقوط حاوية بضائع عليه في ميناء دمياط

منذ حوالى ساعة
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مصرع عامل سقطت إصر سقوط حاوية بضائع عليه في ميناء دمياط

 

 تستكمل نيابة دمياط العامة اليوم 7يوليو،التحقيقات بمصرع عامل إصر سقوط حاوية بضائع عليه بميناء دمياط.

وكان قد توفي "علاء هريدي" 35سنه من مركز طما بمحافظة سوهاج، بسبب سقوط حاوية علي رأسه أثناء عملة بهيئة ميناء دمياط.

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