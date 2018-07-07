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ضبط 4 قضايا إتجار في الألعاب النارية و6649 صاروخا

منذ حوالى ساعة
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ضبط 4 قضايا إتجار في الألعاب النارية و6649 صاروخا


تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، مساء اليوم السبت، 7 يوليو، من ضبط 4 قضايا إتجار فى الألعاب النارية بمضبوطات بلغت 6649 صاروخ ألعاب نارية مختلف الأشكال والأحجام، في عدد من المحافظات. 
وأسفرت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع مصلحة أمن الموانى ومديريتى أمن الغربية، القليوبية عن ضبط  4 قضايا، بمضبوطات بلغت  6649 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، وذلك على النحو التالى. 
تم ضبط قضية واحدة بمضبوطات بلغت 1600صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، ومصلحة أمن الموانى  تم ضبط قضية واحدة بمضبوطات بلغت 320 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، مديرية أمن الغربية تم ضبط قضية واحدة بمضبوطات بلغت  1729 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام مديرية أمن القليوبية، تم ضبط قضية واحدة بمضبوطات بلغت  3000 صاروخ ألعاب نارية وشماريخ مختلفة الأشكال والأحجام. 

 

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