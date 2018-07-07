أنباء عن وفاة جميع مرضى رعاية الصدر اختناقا في مستشفى الحسين



هناك أنباء عن وفاة جميع مرضى رعاية الصدر في مستشفى الحسين الجامعي، مساء اليوم السبت، 7 يوليو، بسبب اختناقهم بدخان الحريق، ولكن أكد مصدر بمستشفى الحسين وفاة أحد المصابين، ولفظ أحد مصابي حريق مستشفى الحسين الجامعى، ويدعى صلاح.ع.أ، أنفاسه الأخيرة، جراء إصابته باختناق، وتجري الحماية المدنية عمليات التبريد بمستشفى الحسين بعد نشوب حريق بقسم الرمد بسبب ماس كهربائي، مما أدى إلى صعود الأدخنة ونشوب النيران، وإصابة البعض بالاختناق.

كشف مصدر داخل مستشفى الحسين الجامعى، تفاصيل وفاة مريض فى حريق قسم الرمد، مشيرا إلى أن المتوفي محجوز منذ نحو شهر لمعاناته من التهابات فى الأعصاب وضيق بالتنفس، أن دخان الحريق تسبب فى إصابة المريض بالاختناق، مما أدى لوفاته.

وكان قد لفظ أحد مصابي حريق مستشفى الحسين الجامعى، ويدعى صلاح.ع.أ، أنفاسه الأخيرة، جراء إصابته باختناق، وتجري الحماية المدنية عمليات التبريد بمستشفى الحسين بعد نشوب حريق بقسم الرمد بسبب ماس كهربائي، مما أدى إلى صعود الأدخنة ونشوب النيران، وإصابة البعض بالاختناق.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بمستشفى الحسين، وعلى الفور انتقلت الحماية المدنية بالقاهرة، وقامت بالدفع بـ12 سيارة إطفاء، وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات، وجارٍ الوقوف على ملابساته.