أهالي المنيا تشيع جثامين 12 شخصا لقوا مصرعهم في حادث تصادم



شيع أهالى قرى أبو قلته وتندة ونواى بمركز ملوي جنوب المنيا، مساء اليوم السبت، 7 يوليو، جثامين 12 شخصا بينهم 4 أطفال، لقوا مصرعهم أمس الجمعة، فى حادث تصادم بالمنيا، بعد أن صرحت النيابة العامة بدفن الجثث، وكان مدير الأمن، تلقى إخطارًا من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي "الجيش" أمام قرية الشيخ فضل، مما أدى إلى مصرع 12 شخصا وإصابة 7 من ركاب السيارتين.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع الحادث بين الميكروباص رقم 6957 ن – أ – د مع سيارة نقل رقم 725 ع – ج – د على مقطورة رقم 696 ط – أ – ج محملة بالبلوك الحجري، وذلك على الطريق الصحراوي الشرقي شمال كمين الشيخ فضل وتم نقل المصابين إلى مستشفيات المنيا العام والجامعي والتأمين الصحى وتم التعرف على جميع الضحايا.

وقد أصيب 7 أشخاص من بينهم: أحمد محمد 38 عامًا، آية سعدواى 12 عامًا، عبد الله أبو الدهب 13 عامًا، فرج فؤاد 17 عامًا، محمد رحب عبد الله 9 سنوات.



