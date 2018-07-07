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ضبط طن مواد غذائية منتهية الصلاحية في الأقصر

منذ حوالى ساعة
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ضبط طن مواد غذائية منتهية الصلاحية في الأقصر

 

تمكن مباحث تموين الأقصر، مساء اليوم السبت، 7 يوليو، ضبط طن مواد غذائية منتهية الصلاحية عبارة عن 600 كيلو جبنة بيضاء، و300 كيلو لبن، 100 كيلو لانشون، 3 محاضر ذبح خارج السلخانة، 2 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر تصرف في 2 طن سولار، و4 محاضر توقف مخابز عن الإنتاج، وعدد 1 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وربع طن ردة ناعمة مدعمة مهربة مع أحد البائعين لبيعها في السوق السوداء وحررت المحاضر الرسمية اللازمة حيال المخالفين.
وقد شنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر إنه تم حملة تفتيشية استمرت يومين بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، أسفرت عن تحرير 12 مخالفة بأسواق الزينية وأرمنت.
  

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