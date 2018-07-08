وكيل الأزهر يعلق على حريق مستشفى الحسين الجامعي

كشفت إدارة مستشفى الحسين الجامعى التابعة لجامعة الأزهر عن التفاصيل الكاملة للحريق الذي شب داخل أحد المدرجات، مشيرة إلى أن اندلاع الحريق يعود لعدة أسباب.

ومن جانبه علق "عباس شومان" وكيل الأزهر الشريف، على تكرار الحرائق فى شهر يوليو بمستشفى الحسين، بالقول: "إنه لا يوجد جزم بنشوب الحرائق فى ذلك التوقيت"، لافتا إلى أن التحقيقات هى التى ستفصل، وكل شىء وارد، لكن الحريق سببه ماس كهربائي".



وأضاف "شومان" مبدئيا السبب فى الحريق مكيف فى قسم الرمد بدأ منه الحريق والمدرج معظمه خشب ومع ارتفاع درجة حرارة الجو، وكذلك وجود عمالة غير مدربة ساعدت فى عدم السيطرة عليه.

وتابع وكيل الأزهر: "أن كل المسئولين يتم التحقيق معهم قبل أن يمارسوا مهام عملهم فالتحقيقات مفتوحة منذ اندلاع الحريق سواء فى النيابة أو الشئون القانونية فى الجامعة وعند ثبوت أى تقصير سيحاسب المقصر.



وأضاف وكيل الأزهر الشريف: "أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أجرى اتصالًا بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لمتابعة تداعيات حريق مستشفى الحسين"، موجها الشكر لكل الجهات المعنية والمسئولين الذين سارعوا إلى التعامل مع الحادث.



وطالب وكيل الأزهر عدم استباق التحقيقات والإلقاء بالتهم والتخمينات، فجميعنا حريص على كشف الملابسات بكل شفافية ومعاقبة أى مقصر يثبت تقصيره.



وجه الإمام الأكبر "أحمد الطيب" أوامر بفتح جميع مستشفيات الأزهر أمام المرضى، وتوجيه جميع سيارات الإسعاف التابعة لمستشفيات الأزهر ومشيخة الأزهر إلى مستشفى الحسين لنقل المرضى إلى المستشفيات البديلة، كما وجه فضيلة الإمام الأكبر، بفتح تحقيق عاجل لمعرفة أسباب الحريق ومحاسبة المسئولين حسب نتيجة التحقيقات.

وفى بيان لإدارة المستشفى أفادت "نشوب حريق فى أحد المدرجات بالطابق الرابع بالمستشفى فى تمام الساعة الثانية والربع ظهر أمس السبت الموافق 7 يوليو 2018، ثم تصاعدت النيران إلى الطابقين الخامس والسادس، وجارٍ تحديد سبب الحريق بواسطة السلطات المختصة

كما أوضح البيان عدم حدوث وفيات نتيجة الحادث، مشيرا إلى وجود حالة وفاة طبيعية لشخص كان بالمستشفى ويعالج من نزيف بالمخ وأزمات قلبية، مؤكدا أن الوفاة طبيعية ولا علاقة لحادث اليوم بها"

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