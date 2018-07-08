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ضبط 2 طن ملح ومواد غذائية منتهية الصلاحية في الغربية

منذ 32 دقيقة
عدد القراءات: 79
ضبط 2 طن ملح ومواد غذائية منتهية الصلاحية في الغربية

 

أسفرت حملة أمنية في الغربية، مساء اليوم الأحد، 8 يوليو، من ضبط القضايا التموينية المتنوعة، وتمكنت من ضبط 68 قضية تموينية متنوعة أبرزها الآتـى :ــ
صاحب محل مقررات تموينيه بمركز شرطة طنطا.. وبحوزته 440 كيلو جرام مقررات تموينية متنوعة  بقصد إعادة طرحها بالسوق السوداء، صاحب مخبز سياحى بدائرة قسم شرطة أول طنطا.. وبحوزته (100 لتر ) سولار مدعم، صاحب مطحن ملح "بدون ترخيص" بمنطقة أبوراضى بالمحلة.. وبحوزته (2,400 طن ) ملح طعام غير صالح للإستهلاك، صاحبة محل بقالة بمنطقة كفرعصام بطنطا.. وبحوزتها (308) عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية.  

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