تحرير 80 محضر مخالفة مبانٍ مع الإنذار بالإزالة في المنيا



أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، مساء اليوم الأحد، 8 يوليو، عن تحرير 80 محضر مخالفة مبانٍ وهدم وعدم تنفيذ قرار إزالة وتحرير 17 محضر نظافة و6 محضرإشغال طريق واستخراج 11 رخصة إشغال طريق و3 رخص مبانٍ والموافقة على توصيل 78 حالة مرافق (مياه - كهرباء) بعد استيفاء الشروط القانونية بحى غرب مدينة المنيا، وأكد رئيس المركز أن الوحدة المحلية قد أرسلت عدد 100 إشارة لقسم الشرطةوإيقاف أعمال وتحرير 20 قرار إيقاف مخالفة وعمل حملات نظافة يومية ورفع القمامة من أماكن ونقاط التجمع بصفة مستمرة من الشارع الإسبانى ومجمع مدارس السلام فاطمة الزهراء الحى القديم ثابت زكى الخشابة 6 أكتوبر والدبكة حيث يتم يوميا رفع ما يقارب من 150 مترا من القمامة يتم نقلها إلى المقلب الوسيط بدمشير.