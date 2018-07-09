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إضراب سائقو أجرة مدينة إسنا جنوب الأقصر

منذ حوالى ساعة
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إضراب سائقو أجرة مدينة إسنا جنوب الأقصر

دخل سائقو  سيارات الأجرة بالموقف العام لمنطقة شرق مدينة إسنا جنوب الأقصر، في إضراب عام عن العمل وامتنعوا عن نقل الركاب، احتجاجًا على تسعيرة الركوب ، مطالبين برفعها من جنيه ونصف إلى 2 جنيه، الأمر الذي أسفر عن حالة ارتباك وتكدس تضرب المدينة . 

وقد  فوجئ المواطنون صباح اليوم الإثنين 9 يوليو ، بعدم وجود سيارات أجرة على  خطوط قري الدير والحلة والحليلة وجميع القري المجاورة لهم عدا قرية الشغب، وذلك علي إثر اعتراض السائقين علي تعريفة الركوب المحددة من جانب إدارة المرور ورغبتهم في زيادتها.52 % ليسجل 1963.6 نقطة.

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