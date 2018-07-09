Responsive image

28º

9
يوليو

الإثنين

26º

9
يوليو

الإثنين

 خبر عاجل
  • عاجل.... استقالة "بوريس جونسون" وزير الخارجية بريطانيا
     منذ 44 دقيقة
  • عاجل| القبض على جمال عبد العظيم "رئيس مصلحة الجمارك".
     منذ 2 ساعة
  • "بنيامين نتنياهو": سنغلق معبر التجاري الرئيسي مع قطاع غزة
     منذ 2 ساعة
  • أنباء عن إخلاء سبيل مدير تحرير موقع "مصر العربية" الصحفي عادل صبري بكفالة 10000 جنيه
     منذ 3 ساعة
  • جيش الاحتلال يعلن منع عمليات الاستيراد والتصدير لقطاع غزة
     منذ 3 ساعة
  • جيش الاحتلال يقرر تقليص مساحة الصيد من 9 ميل إلى 6
     منذ 3 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:16 صباحاً


الشروق

5:56 صباحاً


الظهر

1:00 مساءاً


العصر

4:36 مساءاً


المغرب

8:04 مساءاً


العشاء

9:34 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

غلق ٦ محلات غير مرخصة في أسنا بالأقصر

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 77
غلق ٦ محلات غير مرخصة في أسنا بالأقصر


نفذ قسم الإدارة الهندسية والإشغالات بمجلس مدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الاثنين،٩يوليو، حملة موسعة، لإغلاق المحلات الغير المرخصة . وأسفرت الحملة، عن تنفيذ قرار رقم 1282 لسنة 2017 وقرار رقم 181 لسنه 2018 بغلق 6 محلات غير مرخصة خلف مدرسة البنات بجوار جامع عسكر في المنشية ببندر إسنا، ضد كلا من "ص ف خ" صاحب مخزن أجهزه كهربائية و"م ع ر" محل ميكانيكي سيارات و"ح ف" صاحب محل كهربائي سيارات وموتوسيكلات و"أ م م" صاحب مشغل ستائر و"ا أ أ" صاحب محل صلاح أجهزه كهربائية و"أ ع ب" صاحب محل بيع قطع غيار، وتم تشميع المحلات وقطع التيار الكهربائي عنا وتفريغ المحتويات التي داخل المحلات 

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers