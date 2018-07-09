غلق ٦ محلات غير مرخصة في أسنا بالأقصر



نفذ قسم الإدارة الهندسية والإشغالات بمجلس مدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الاثنين،٩يوليو، حملة موسعة، لإغلاق المحلات الغير المرخصة . وأسفرت الحملة، عن تنفيذ قرار رقم 1282 لسنة 2017 وقرار رقم 181 لسنه 2018 بغلق 6 محلات غير مرخصة خلف مدرسة البنات بجوار جامع عسكر في المنشية ببندر إسنا، ضد كلا من "ص ف خ" صاحب مخزن أجهزه كهربائية و"م ع ر" محل ميكانيكي سيارات و"ح ف" صاحب محل كهربائي سيارات وموتوسيكلات و"أ م م" صاحب مشغل ستائر و"ا أ أ" صاحب محل صلاح أجهزه كهربائية و"أ ع ب" صاحب محل بيع قطع غيار، وتم تشميع المحلات وقطع التيار الكهربائي عنا وتفريغ المحتويات التي داخل المحلات