ضبط 24 مخالفة تموينية في المستودعات في مطروح



تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة مطروح، مساء اليوم الأثنين، 9 يوليو، من ضبط 24 مخالفة تموينية، وذلك خلال المرور على عدد من المستودعات ومحطات الوقود والمخابز والمحال التجارية بمركز ومدينة الضبعة ومرسى مطروح، وتم ضبط 24 مخالفة تموينية، كان أبرزها ضبط سلع مدعومة تم تجميعها (أسطوانات بوتاجاز منزلية) للاستخدام في غير الغرض المخصصة له، والإتجار بالسوق السوداء، معروضة للبيع بأحد المحلات، ومخالفات بيع بأزيد عن السعر الرسمي للسجائر وكروت شحن الموبايل ومخالفات عرض لحوم للبيع غير مغطاه ومخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات أو مخالفات عدم الالتزام بمواعيد التشغيل أو مخالفات عدم نظافة أدوات العجن المستخدمة ببعض المخابز البلدية، ومخالفات عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع ببعض المحلات.