اصابة 4 عمال بحالة اختناق إثر حريق مصنع للبلور في العاشر من رمضان

تلقى أمن الشرقية، مساء اليوم الأثنين، 9 يوليو، إخطارًا من فرقة العاشر من رمضان ، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع "الشهيد" للبلاستيك بالمنطقة الصناعية B3 بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان في الشرقية، وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، وجار السيطرة على النيران وإخمادها.

ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وتم السيطرة على النيران وإخمادها، فيما أسفر الحريق عن إصابة 4 عمال بحالات اختناق، وتم نقلهم إلى مستشفى "التأمين الصحي" بالعاشر من رمضان، لتلقي الإسعافات اللازمة.