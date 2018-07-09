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مصرع 3 عمال واصابة 9 آخرين إثر انهيار إحدى صوامع القمح بالإسكندرية

منذ حوالى ساعة
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مصرع 3 عمال واصابة 9 آخرين إثر انهيار إحدى صوامع القمح بالإسكندرية


تلقى أمن الإسكندرية، مساء اليوم الأثنين، 9 يوليو، بلاغا بوقوع حادث، مصرع ثلاثة عمال، وأصيب 9 آخرون بكسور واشتباه ما بعد الارتجاج، نتيجة انهيار إحدى الصوامع بشركة النيل للشحن والتفريغ بنجع العرب بدائرة قسم شرطة مينا البصل.
وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وبالفحص تبين أثناء أعمال تنظيف الصومعة الخاصة بتخزين فول الصويا انهارت عليهم، مما أدى إلى وفاة 3 عمال وإصابة عدد 9 آخرين بكسور واشتباة ما بعد الارتجاج، وتم نقل 5 إلى مستشفى القباري العام ونقل 3 آخرين إلى مستشفى العامرية العام، والأخير تم نقله إلى مبرة العصافرة، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

 

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