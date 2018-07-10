استمرار النيابة في البحث عن أدلة بعد معاينة جثث أطفال المريوطية

توصل فريق الأدلة الجنائية بعد معاينة جثث الأطفال الثلاث التي تم العثور عليها صباح اليوم الثلاثاء 10يوليو، بمنطقة المريوطية بالهرم،إلي وجود طعانات وخنق وإصابات بالرأس.

وأوضحت المصادر أن الطفل الأول عمره عام "رضيع"، كان ملفوفا داخل بطانية وضعت داخل كيس بلاستيك أسود، ولوحظ خروج أحشائه الداخلية، والثاني "3 سنوات"، والثالث "5 سنوات"،مع أثار خنق بالرقبة،وإصابات ظاهرة.

وشكل اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، فريق بحث بقيادة اللواء محمد عبد التواب، مدير المباحث الجنائية، والعميد طارق حمزة، مفتش غرب الجيزة، وبمشاركة ضباط فرقة الطالبية والعمرانية بقيادةالمقدم علي عبد الكريم، والرائد مصطفى عبد الله، رئيس مباحث الطالبية، والرائد معتصم رزق، معاون أول مباحث الجيزة، والنقيبين محمد سعودي،للكشف عن مرتكبي الجريمة.

ويتوقع بعض المسؤولين أن الجريمة ارتكبت بهدف الإتجار بالأعضاء.