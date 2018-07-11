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مصرع 11 شخص في حادث تصادم بصهريج وقود في إيران

منذ 15 دقيقة
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مصرع 11 شخص في حادث تصادم بصهريج وقود في إيران

لقى 11 شخصا مصرعهم صباح الأربعاء وأصيب آخرون في إيران جراء اصطدام حافلة لنقل الركاب بصهريج وقود في مدينة سنندج أدّي غربي البلاد

وذكرت شرطة المرور في مدينة سنندج، أن الحادث وقع صباح اليوم، وأن حافلة الركاب كانت تقف قرب محطة للنقل العمومي قبل اصطدام شاحنة الوقود بها واندلاع النار فيها.

 


كما أشار "هيرش رضائي" مدير العلاقات العامة في محافظة كردستان العراقية إلى إصابة ركاب ثلاث سيارات كانت تمر قرب موقع الحادث.

الجدير بالذكر أن يوم أمس وقع حريق في نفس المنظقة، في حافلة ركاب كانت متجهة من طهران إلى مدينة مريوان غرب إيران، لكن الحريق لم يُسفر عن أي ضحايا.

 

 

 

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