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شلل مروري بالطريق الدائري في الإسكندرية بعد انفصال مقطورة سولار

منذ 45 دقيقة
عدد القراءات: 88
شلل مروري بالطريق الدائري في الإسكندرية بعد انفصال مقطورة سولار

وقع بالطريق الدائري بالإسكندرية، انفصال مقطورة محملة بالسولار، وذلك اليوم الأربعاء 11 يوليو، مما تسبب في تسرب بعض السولار على الطريق، وتعطل الحركة المرورية.

  وقد تلقى مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك، بانفصال مقطورة سيارة نقل "فنطاس" عن القاطرة بالطريق الدائري مطلع كوبري حسن علام تجاه الطريق الزراعي.

وانتقل مأمور وضباط القسم، وضباط وقوات من إدارة الحماية المدنية، للفحص وتبين أنه أثناء سير السيارة رقم 48293 نقل إسكندرية / ب ج ر 4816 مصر، مقطورة محملة بكمية من المواد البترولية "سولار"، قيادة" ي.ا.ا" 39 سنة سائق بالطريق المشار إليه، انفصلت المقطورة عن القاطرة مما أدى لحدوث تسرب كمية من السولار على جانبي الطريق، دون حدوث إصابات، نتج عن ذلك تعطل جزئي بحركة المرور.

وتمكنت قوات إدارة الحماية المدنية من إزالة بقعة السولار، وجار رفع المقطورة بحمولتها، وإزالة أثار الحادث وتسيير حركة المرور، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم إداري قسم شرطة محرم بك، وجار العرض على النيابة.

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