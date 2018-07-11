انقطاع المياه عن حي الدقي ومناطق أخرى لمدة 6 ساعات الجمعة

قالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، اليوم الأربعاء 11 يوليو، إنه سيتم إيقاف محطة مياه الجيزة مما يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (بين السرايات - شارع جامعة الدول العربية - شارع مراد - ميدان الجيزة - حي الدقي - حي العجوزة - شارع النيل بحدود الدقي والعجوزة) اعتبارا من الساعة الثانية عشر من مساء يوم الجمعة الموافق 13/7/2018، حتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي الموافق 14/7/2018 لمدة 6 ساعات؛ نظرا لقيام شركة المقاولون العرب بأعمال تحويل خطوط المياه المتقاطعة مع مشروع نفق النهضة بشارع مراد واستكمال تحويل خط 600 مم المتقاطع مع الأعمال بشارع الجيزة.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لافتة إلى أنه سيتم تدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفي حال وجود أي شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.