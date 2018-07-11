مقتل شاب اثناء مشاجرة فرد أمن وعامل ببنها

لقي محمد طارق شعبان مصرعة اليوم الأربعاء 11يوليو، أثناء محاولته فض مشاجرة بالأسلحة النارية بين فرد أمن وعامل شاي بمنطقة "مساكن الموالح" ببنها .
وقد وقع الشاب الشهير بعصفورة جثة هامدة إثر محاولتة فض خناقة بين عامل شاى أمام مستشفى دار الطب وفرد أمن.
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