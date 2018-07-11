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مقتل شاب اثناء مشاجرة فرد أمن وعامل ببنها

منذ يوم
عدد القراءات: 214
مقتل شاب اثناء مشاجرة فرد أمن وعامل ببنها

 

 لقي محمد طارق شعبان مصرعة اليوم الأربعاء 11يوليو، أثناء محاولته فض مشاجرة بالأسلحة النارية بين فرد أمن وعامل شاي بمنطقة "مساكن الموالح" ببنها .

وقد وقع الشاب الشهير بعصفورة جثة هامدة إثر محاولتة فض خناقة بين عامل شاى أمام مستشفى دار الطب وفرد أمن.

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