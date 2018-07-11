مقتل شاب اثناء مشاجرة فرد أمن وعامل ببنها

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منذ يوم

لقي محمد طارق شعبان مصرعة اليوم الأربعاء 11يوليو، أثناء محاولته فض مشاجرة بالأسلحة النارية بين فرد أمن وعامل شاي بمنطقة "مساكن الموالح" ببنها .

وقد وقع الشاب الشهير بعصفورة جثة هامدة إثر محاولتة فض خناقة بين عامل شاى أمام مستشفى دار الطب وفرد أمن.