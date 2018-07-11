Responsive image

28º

12
يوليو

الخميس

26º

12
يوليو

الخميس

خبر عاجل

انتخاب نائب حزب العدالة والتنمية عن ولاية إزمير بن علي يلدريم رئيسًا للبرلمان التركي

 خبر عاجل
  • انتخاب نائب حزب العدالة والتنمية عن ولاية إزمير بن علي يلدريم رئيسًا للبرلمان التركي
     منذ دقيقة
  • "الشرقية للدخان" المصرية ترفع أسعار السجائر حتى 29.4 بالمائة
     منذ 44 دقيقة
  • "فيفا" يطالب بالتوقف عن بث صور "الحسناوات" خلال مباريات المونديال
     منذ حوالى ساعة
  • الكرملين: واشنطن تضغط على أوروبا لبيعها الغاز الأمريكي
     منذ حوالى ساعة
  • مصدر أمنى: حادث انقلاب أتوبيس الإسكندرية مطروح بسبب السرعة الزائدة
     منذ 2 ساعة
  • جنايات الإسماعيلية تقضى بإعدام 13 شخصا في قضية الهروب الكبير من سجن المستقبل
     منذ 2 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:18 صباحاً


الشروق

5:57 صباحاً


الظهر

1:00 مساءاً


العصر

4:36 مساءاً


المغرب

8:03 مساءاً


العشاء

9:33 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

ضبط 4.5 طن سكر وزيت مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في كفر الشيخ

منذ 19 ساعة
عدد القراءات: 189
ضبط 4.5 طن سكر وزيت مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في كفر الشيخ


تلقى أمن كفر الشيخ، مساء اليوم الإربعاء، 11 يوليو، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، بضبط 4.5 طن سكر وزيت تمويني مدعم بحوزة تاجر مواد غذائية بدائرة مركز كفر الشيخ، وعلي الفور قام، المقدم محمد دومة، رئيس مباحث التموين بالانتقال لقرية الحامدية التابعة لمركز كفر الشيخ، وتبين قيام "ح م ع" تاجر مواد غذائية، بتخزين كميات من السلع التموينية المحظور بيعها والمخصصة للبطاقات التموينية بهدف بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات قامت مباحث التموين بمداهمة المحل والمتحرى عنه، وضبطه وبحوزته 3 أطنان سكر تمويني،و طن و500 كيلو زيت تمويني مدعم قام المتهم بتجميعها بهدف بيعها بالسوق السوداء، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء تم التحفظ علي المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق. 

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers