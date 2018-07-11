ضبط 4.5 طن سكر وزيت مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في كفر الشيخ



تلقى أمن كفر الشيخ، مساء اليوم الإربعاء، 11 يوليو، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، بضبط 4.5 طن سكر وزيت تمويني مدعم بحوزة تاجر مواد غذائية بدائرة مركز كفر الشيخ، وعلي الفور قام، المقدم محمد دومة، رئيس مباحث التموين بالانتقال لقرية الحامدية التابعة لمركز كفر الشيخ، وتبين قيام "ح م ع" تاجر مواد غذائية، بتخزين كميات من السلع التموينية المحظور بيعها والمخصصة للبطاقات التموينية بهدف بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات قامت مباحث التموين بمداهمة المحل والمتحرى عنه، وضبطه وبحوزته 3 أطنان سكر تمويني،و طن و500 كيلو زيت تمويني مدعم قام المتهم بتجميعها بهدف بيعها بالسوق السوداء، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء تم التحفظ علي المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.