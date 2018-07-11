ضبط أسماك فاسدة منتهية الصلاحية دخل إحدى الثلاجات في الغردقة



تمكنت مباحث التموين بالبحر الأحمر، مساء اليوم الإربعاء، 11 يوليو، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى، من ضبط كمية كبيرة من الأسماك والطيور الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى والمنتهية الصلاحية، داخل إحدى الثلاجات بمنطقة أبو نواس بمدينة الغردقة، أسفرت الحملة عن ضبط 495 كيلو جرام من سمك مكريل مجمد وبالفحص الطبي البيطري وجدت ألاسماك متغيرة في الخواص الطبيعية اللون والرائحة وانبعاث رائحه كريهه وجود عدد٢ استيكر الخارجي ساري الصلاحية والداخلي بدون تاريخ مما يدل علي فسادها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وضبط عدد440 كيلو جرام من الكاليماري فيليه وبالفحص الطبي وجد تغير في الخواص الطبيعية اللون والرائحة وانبعاث رايحه كريهه وتاريخ الصلاحية منته ممايدل علي فسادها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي

وتم ضبط عشره كيلو جرام من سمك فيليه منتهية الصلاحية متغيرة الخواص الطبيعية اللون والرائحة وانبعاث رايحه كريهه وعدد 142 كيلو جرام من الديك الرومي المجمد الكامل وغير مدون عليها تاريخ الصلاحية علي الأكياس البلاستيكية وبعضها بدون أكياس وبالفحص الطبي وجد تغير في الخواص الطبيعية اللون والرائحة وانبعاث رايحه كريهه مما يدل علي فسادها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وضبط عدد 44 كيلو جرام من بط كامل مجمد وبالفحص الطبي البيطري وجود فطريات وتغيير في الخواص الطبيعية اللون والرائحة وانبعاث رايحه كريهه ويوجد وسوائل انفصالية على الاجوله وبعض الأكياس البلاستيكية ممايدل علي فسادها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.