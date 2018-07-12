وزير الدفاع القطري يهنئ نظيره التركي بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد

هنأ وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، مساء اليوم الإربعاء، 11 يوليو، نظيره التركي خلوصي أكار، بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي،حيث تمنى له التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة، حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع القطرية.

وتسلم رئيس هيئة الأركان العامة التركية السابق، خلوصي أكار، مهام منصبه كأول وزير دفاع في حكومة الرئيس أردوغان الجديدة، من سلفه نور الدين جانيكلي، وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تشكيلة حكومته التي ضمّت نائبًا للرئيس و16 وزيرًا، حافظ فيها 3 وزراء على مناصبهم وهم، الخارجية والداخلية والعدل، فيما تغيّر موقع وزير الطاقة.

وانتقل نظام الحكم في تركيا من البرلماني إلى الرئاسي، بموجب استفتاء شعبي أجري في أبريل 2017، أعقبه انتخابات رئاسية في 24 يونيو الماضي، فاز فيها أردوغان، من الجولة الأولى.

