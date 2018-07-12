Responsive image

27º

13
يوليو

الجمعة

26º

13
يوليو

الجمعة

خبر عاجل

خروج قطار عن قضبان السكك الحديدية بالمرازيق بالجيزة

 خبر عاجل
  • خروج قطار عن قضبان السكك الحديدية بالمرازيق بالجيزة
     منذ دقيقة
  • عاجل وفد حماس يغادر القاهرة بعد استكمال لقاءاته مع مسؤولين مصريين
     منذ حوالى ساعة
  • غدا السبت .. سفر أولى لجان معاينة فنادق الحج إلى الأراضي المقدسة
     منذ 2 ساعة
  • ازدياد أعداد مصابي حادث تصادم "رأس سدر" إلى 27 شخصا
     منذ 2 ساعة
  • ارتفاع ضحايا الضربة الجوية إلى 54 قتيلاً في دير الزور
     منذ 2 ساعة
  • مقتل 100 شحص من حركة طالبان على يد القوات الأفغانية
     منذ 3 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:19 صباحاً


الشروق

5:58 صباحاً


الظهر

1:00 مساءاً


العصر

4:36 مساءاً


المغرب

8:03 مساءاً


العشاء

9:33 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

وزير الدفاع القطري يهنئ نظيره التركي بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد

منذ يوم
عدد القراءات: 237
وزير الدفاع القطري يهنئ نظيره التركي بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد

 

هنأ وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، مساء اليوم الإربعاء، 11 يوليو، نظيره التركي خلوصي أكار، بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي،حيث تمنى له التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة، حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع القطرية. 
وتسلم رئيس هيئة الأركان العامة التركية السابق، خلوصي أكار، مهام منصبه كأول وزير دفاع في حكومة الرئيس أردوغان الجديدة، من سلفه نور الدين جانيكلي، وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تشكيلة حكومته التي ضمّت نائبًا للرئيس و16 وزيرًا، حافظ فيها 3 وزراء على مناصبهم وهم، الخارجية والداخلية والعدل، فيما تغيّر موقع وزير الطاقة.
وانتقل نظام الحكم في تركيا من البرلماني إلى الرئاسي، بموجب استفتاء شعبي أجري في أبريل 2017، أعقبه انتخابات رئاسية في 24 يونيو الماضي، فاز فيها أردوغان، من الجولة الأولى.
 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers