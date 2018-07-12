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الدفاع السوري يتصدى لهجوم الكيان الصهيوني على القنيطرة جنوبي سوريا

منذ يوم
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الدفاع السوري يتصدى لهجوم الكيان الصهيوني على القنيطرة جنوبي سوريا


تصدت الدفاعات الجوية السورية، لهجوم الكيان الصهيوني على منطقة قرص النفل بالقنيطرة جنوبي سوريا، وأطلق طيران العدو الصهيوني عدة صواريخ باتجاه بعض نقاط الجيش في محيط بلدة حضر وتل كروم جبا بالقنيطرة واقتصرت الأضرار على الماديات.
ويأتي ذلك بعد أن أعلن الجيش الصهيوني في وقت سابق من الأربعاء إسقاط طائرة مسيرة، زعم أنها سورية، فوق منطقة الجولان المحتل، فقد اخترقت الطائرة الحدود بعمق 10 كيلومترات قبل ضربها بصاروخ باتريوت في المنطقة الواقعة جنوبي بحيرة طبريا، وهددت الكيان الصهيوني سابقا بتوجيه ضربات إلى الجيش السوري في حال انتشاره بالقرب من المنطقة المنزوعة السلاح في الجولان.
 

 

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