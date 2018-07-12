ضبط 80 عبوة ناسفة زرعها داعش في الأنبار غرب العراق



أعلن مركز الإعلام الأمني، التابع لوزارة الداخلية العراقية، مساء اليوم الإربعاء، 11 يوليو، بضبط 80 عبوة ناسفة كبيرة الحجم زرعها تنظيم داعش الإرهابي في محافظة الأنبار غربي البلاد، واستنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة، تم التوصل إلى مخزن داعشي للعبوات المتفجرة، وضبط بداخله 80 عبوة كبيرة الحجم، في منطقة الكرمة بالأنبار.

وأضاف المركز أنه تم تدمير هذه العبوات تحت إشراف قوات الأمن، ورغم أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أعلن في ديسمبر من العام الماضي، القضاء على وجود تنظيم داعش عسكريًا في العراق، غير أن التنظيم لايزال يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات، التي كان يتبعها قبل سيطرته على ثلث مساحة البلاد عام 2014.