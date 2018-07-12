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جفاف ترعة راضي يهدد الألآف من الأفدنة

منذ 15 ساعة
عدد القراءات: 270
جفاف ترعة راضي يهدد الألآف من الأفدنة

 

 11يوليو2018

ستغيث مزراعون بعدة قرى بمركز أشمون، في محافظة المنوفية، نتيجة جفاف ترعة "راضي" منذ أمثر من 20 يوما، والتي تأخذ مياهها من فرع دمياط عن طريقي القناطر الخيرية التي تغذي آلاف الأفدنة.

وذكر مواطنون من القري المتضررة أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوي بسبب انقطاع المياه من الترعة التي تُغذي نحو 12 قرية بالمياه، وهي المصدر الوحيد لري آلاف الأفدنة، إلا أن تلك الشكاوي لم تأخذ بعين الأعتبار بالرغم من أن هذا موسم صيفي تزرع فيه الذرة التي تحتاج إلي مياة وفيرة.

وأكد أحد المواطنين أن أفدنته الثلاثة المزروعة بمحصول الذرة، تعرضوا للتلف لعدم وجود مياه، فيما ذكر أخرون أن بيوت الفلاحين ستخرب بسبب إهمال المسئولين،الذي أدي إلي تلف المحاصيل بسبب جفاف الترعة.

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